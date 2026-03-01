Sängerin gewinnt Vorentscheid: Sarah Engels vertritt Deutschland beim Eurovision Song Contest

Die Entscheidung ist gefallen und Deutschland schickt eine prominente Stimme zum Eurovision Song Contest nach Wien: Sarah Engels sicherte sich das Ticket.

Der deutsche Beitrag für den Eurovision Song Contest 2026 in Wien steht fest: In der Live-Show "Das deutsche Finale 2026" setzte sich die Sängerin Sarah Engels (33) gegen ihre Konkurrenz durch und sicherte sich das Ticket. Mit ihrer Performance und dem Titel "Fire" überzeugte sie am Samstagabend die Jury im Studio und die Zuschauer vor den Bildschirmen.

Diese Acts kämpften um das deutsche ESC-Ticket Insgesamt traten neun Acts im Berliner Studio an, um sich das Ticket zum ESC in Österreich zu sichern: BELA mit dem deutschsprachigen Song "Herz", Dreamboys The Band und ihr Titel "Jeanie", MYLE mit der Pop-Nummer "A OK", Ragazzki, die mit "Ciao Ragazzki" Italo-Disco-Flair verbreiteten und Laura Nahr, die das Publikum in ihr "Wonderland" entführte, Malou Lovis mit der emotionalen Ballade "When I'm With You" sowie wavvyboi, der mit dem düster-modernen "Black Glitter" antrat, Sarah Engels, die mit ihrer Empowerment-Hymne "Fire" an den Start ging und Molly Sue, die mit "Optimist (Ha Ha Ha)" für gute Laune sorgte.

Nachdem alle Künstler ihre Beiträge präsentiert hatten, traf eine internationale Fachjury eine Vorauswahl für das entscheidende Super-Finale. In die Top 3 schafften es schließlich wavvyboi, Molly Sue und Sarah Engels, die sich damit gegen die anderen sechs Mitstreiter durchsetzten.

Publikum entscheidet: Sarah Engels fährt für Deutschland nach Wien

In dieser letzten Runde lag die Macht allein in den Händen des Publikums. Die Fernsehzuschauer konnten per Telefon- und Online-Voting abstimmen, wer Deutschland in Wien vertreten soll. Am Ende verkündeten die Moderatorinnen Barbara Schöneberger und Hazel Brugger das Ergebnis: Die Mehrheit der Stimmen fiel auf Sarah Engels.

Damit hat die "Deutschland sucht den Superstar"-Zweitplatzierte von 2011 die Chance, Deutschland nach den schwierigen Platzierungen der Vorjahre wieder nach vorne zu bringen. Der Eurovision Song Contest 2026 findet vom 12. bis 16. Mai in Wien statt.