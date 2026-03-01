Sängerin gewinnt Vorentscheid: Sarah Engels vertritt Deutschland beim Eurovision Song Contest

Die Entscheidung ist gefallen und Deutschland schickt eine prominente Stimme zum Eurovision Song Contest nach Wien: Sarah Engels sicherte sich das Ticket.
Der deutsche Beitrag für den Eurovision Song Contest 2026 in Wien steht fest: In der Live-Show "Das deutsche Finale 2026" setzte sich die Sängerin Sarah Engels (33) gegen ihre Konkurrenz durch und sicherte sich das Ticket. Mit ihrer Performance und dem Titel "Fire" überzeugte sie am Samstagabend die Jury im Studio und die Zuschauer vor den Bildschirmen.