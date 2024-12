Beim Finale von "The Masked Singer" wurde am Samstag der niedliche Panda als Siegerin gekürt. Wer steckte unter dem Kostüm?

Beim großen vorweihnachtlichen Finale der ProSieben-Show "The Masked Singer" wurden am Samstagabend (21. Dezember) alle verbliebenen Promis enttarnt - und am Ende gibt es eine besonders niedliche Siegerin.

Aber von vorne: Zunächst musste das Rateteam aus Palina Rojinski (39), Rea Garvey (51), Mirja Boes (53) und Rick Kavanian (53) rätseln, wer hinter Willy W. steckt, der nach seiner Performance von "Bye Bye Bye" von N'Sync den Abend startete. Die Promis waren sich einig und lagen richtig: Hinter der Maske steckte Rapper Eko Fresh (41).

Emotionales Erlebnis für die Qualle

Als nächstes musste sich die Qualle nach ihrer Performance zu "Dreamgirls" enttarnen: Hinter dem blauen Kostüm verbarg sich Monrose-Sängerin Mandy Capristo (34). "Ich hatte Tränen in den Augen", gab sie zu. Das riesige Ganzkörperkostüm sei aufgrund von Platzangst eine besondere Herausforderung für sie gewesen.

Und dann ging es um alles: In der letzten Runde traten die letzten beiden Masken nochmal gegeneinander an. Der Pirat sorgte mit "Pompeii" von Bastille für Gänsehaut. Die Jury war sich bereits da einig, dass es sich wohl um Sänger und Songwriter Joris (35) handeln müsste. Der Panda verzückte mit seinem Song "Since You've Been Gone" von Kelly Clarkson.

Zuschauer entscheiden: Panda gewinnt "The Masked Singer"

Die Zuschauerabstimmungen entschied letztendlich: Der knuffige Panda gewinnt die elfte Staffel von "The Masked Singer"! Dann durften auch die letzten zwei Masken fallen: Hinter dem zweitplatzierten Piraten verbarg sich wie erwartet Sänger Joris.

Unter dem niedlichen Pandakostüm mit pinkem Kleid und runder Brille steckte - wie ebenfalls korrekt von der Jury erraten - Sängerin Loi (22), die durch "The Voice Kids" bekannt wurde. Als Zugabe performte die 22-Jährige kurzerhand ihre neue Single "Left In Your Love".