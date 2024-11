Sängerin Cher verrät: Sonny Bono war keine Liebe auf den ersten Blick

1 Glückliche Zeiten im Flower-Power-Look: Sonny Bono und Cher im Jahre 1967 Foto: imago/Cinema Publishers Collection

Sonny Bono war die erste große Liebe der Musik-Ikone Cher - bei ihren ersten Treffen zeigte sich ihr späterer Ehemann jedoch wenig begeistert von der Sängerin.











Link kopiert



In den 1960ern und 1970ern galten Cher (78) und Sonny Bono (1935-1998) als absolutes Traumpaar, gemeinsam traten sie nicht nur als Musik-Duo Sonny and Cher ("I Got You Babe") auf, sondern hatten zusammen auch mehrere eigene Fernsehsendungen, wie "The Sonny and Cher Comedy Hour" (1971) und "The Sonny and Cher Show". Zwischen 1964 und 1975 waren die beiden miteinander verheiratet und bekamen einen gemeinsamen Sohn, den heute 55-jährigen Chaz Bono.

Sängerin schildert erste Begegnung mit Sonny Wie das Magazin "People" berichtet, äußerte sich die Sängerin in der Aufzeichnung der TV-Show "CBS Sunday Morning", die am morgigen Sonntag gesendet wird, ausführlich zu den turbulenten Anfängen ihrer Liebesgeschichte mit dem rund zehn Jahre älteren Musiker. In dem Gespräch mit Moderator Anthony Mason (68) schilderte sie unter anderem die erste Begegnung mit Sonny in einem Café, bei dem dieser sie mit einem schrillen Outfit aus Mohair-Anzug, einem senffarbenen Hemd mit großem Kragen und hochhackigen Beatle Boots beeindruckte. Lesen Sie auch "Er mochte mich nicht" Diese erste Begegnung habe sie wie in einem Film wahrgenommen, alle anderen Menschen im Raum seien für einen Moment aus ihrer Wahrnehmung verschwunden. Dennoch sei es für sie "keine Liebe auf den ersten Blick" gewesen - aber etwas, was sie zuvor "noch nie gefühlt" habe. Sonny hingegen fühlte sich weniger vom Blitz getroffen als sie. "Er mochte mich nicht", erinnerte sich die Sängerin lachend. Kurze Zeit später nahm die damals 16-Jährige das Angebot des 27-jährigen Bono an, in sein Haus zu ziehen und für ihn als Haushälterin zu arbeiten. An eine sich anbahnende Beziehung habe sie damals nicht gedacht, schließlich habe Sonny sich zu der Zeit sehr für eine ihrer Freundinnen interessiert und ihr selbst mitgeteilt, dass er sie "nicht besonders attraktiv" finde. Wenig später gingen die beiden bekanntermaßen trotzdem eine romantische Beziehung ein und traten vor den Traualtar. Wildes Liebesleben nach der Scheidung Die Ehe mit Sonny Bono sollte die längste Beziehung im Leben Chers bleiben. Kurz nach der Scheidung im Jahr 1975 heiratete sie den Country-Rocker Gregg Allman (1947-2017), reichte jedoch bereits neun Tage später die Scheidung ein. Nach einer Versöhnung kam 1976 ihr gemeinsamer Sohn Elijah Blue Allman (48) zur Welt, 1979 ging die Ehe dann endgültig in die Brüche. Danach folgte eine lange Reihe diverser Affären mit Stars wie dem Bon-Jovi-Gitarristen Richie Sambora (65) oder den Hollywood-Stars Tom Cruise (62) und Val Kilmer (64). Aktuell ist die 78-jährige mit dem 38-jährigen Rapper Alexander Edwards liiert.