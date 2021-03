Einzelhandel in Stuttgart Durchwachsene Bilanz nach dem Lockdown

Die erste Woche nach dem Lockdown war für den Stuttgarter Handel in der Innenstadt durchwachsen. Nicht zuletzt deshalb fordert der Handelsverband von der Landesregierung die sofortige Öffnung wie in anderen Bundesländern. Der Verband sieht inzwischen die Rechtsstaatlichkeit in Gefahr.