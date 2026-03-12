Sänger zeigt sich diplomatisch: Opernstar Andrea Bocelli reagiert auf Kritik von Timothée Chalamet

Offenbar ohne Grund hat Timothée Chalamet kürzlich die Oper und das Ballett verspottet. Der Sänger Andrea Bocelli reagiert jetzt mit versöhnlichen Worten.
Mit nur wenigen Worten hat der Schauspieler Timothée Chalamet (30) kürzlich Teile der Kulturbranche weltweit gegen sich aufgebracht. Offenbar ohne Grund verspottete er die Oper und das Ballett als überholte Kunstformen, die niemanden mehr interessieren würden. Der italienische Opernstar Andrea Bocelli (67) äußert sich jetzt im Gespräch mit dem US-Magazin "People" zu der Angelegenheit.