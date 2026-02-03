Im Mai feiert Udo Lindenberg seinen 80. Geburtstag - und macht seinen Anhängern deshalb ein Geschenk: Sie dürfen die Tracklist seines neuen Best-of-Albums zusammenstellen. Ein Song steht allerdings bereits fest, weil der Musiker darauf bestand.
Wenn Udo Lindenberg (79) im Mai seinen 80. Geburtstag feiert, bekommen nicht nur er, sondern auch seine Fans ein besonderes Präsent. Der Panikrocker veröffentlicht eine umfangreiche Best-of-Compilation - und überlässt die Songauswahl komplett seinen Anhängern. "Die Fans sind die Chefs dieses Mal", verkündete der Musiker auf Instagram.