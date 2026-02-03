Im Mai feiert Udo Lindenberg seinen 80. Geburtstag - und macht seinen Anhängern deshalb ein Geschenk: Sie dürfen die Tracklist seines neuen Best-of-Albums zusammenstellen. Ein Song steht allerdings bereits fest, weil der Musiker darauf bestand.

Wenn Udo Lindenberg (79) im Mai seinen 80. Geburtstag feiert, bekommen nicht nur er, sondern auch seine Fans ein besonderes Präsent. Der Panikrocker veröffentlicht eine umfangreiche Best-of-Compilation - und überlässt die Songauswahl komplett seinen Anhängern. "Die Fans sind die Chefs dieses Mal", verkündete der Musiker auf Instagram.

Das Konzept ist so simpel wie außergewöhnlich: Aus jedem seiner 40 Studioalben soll genau ein Lied auf das sogenannte Birthday-Package schaffen, wie auf der Abstimmungsseite zu lesen ist. Welche Tracks es werden, entscheiden allein die Hörer per Online-Abstimmung. "Nicht ich kriege was geschenkt, sondern ihr", schrieb Lindenberg an seine "Panikfamilie".

Ein Hit ist bereits gesetzt

Ganz ohne eigene Einflussnahme kommt die Compilation allerdings nicht aus. Insgesamt sollen 41 Songs auf dem Album landen - einer davon steht bereits fest. Der Mega-Hit "Komet", den der Wahl-Hamburger 2023 gemeinsam mit Rapper Apache 207 (28) veröffentlichte, ist auf Lindenbergs persönlichen Wunsch schon gesetzt. Die Zusammenarbeit der beiden ungleichen Musiker wurde zu einem der erfolgreichsten deutschsprachigen Songs des Jahres.

Ob Klassiker "Sonderzug nach Pankow" oder "Mein Ding" den Sprung auf die Platte schaffen, liegt nun in den Händen der Fans. Die Abstimmung läuft noch bis zum 8. Februar auf der offiziellen Webseite des Musikers.

Der in Gronau im Münsterland geborene Lindenberg feiert am 17. Mai seinen runden Geburtstag. Bereits zwei Tage zuvor, am 15. Mai, soll die Compilation unter dem Titel "Alles unter einem Hut" - sein Markenzeichen - in den Handel kommen.

Lindenberg eröffnet Ausstellung persönlich

Doch damit nicht genug der Feierlichkeiten: In seiner Geburtsstadt Gronau plant das rock'n'popmuseum eine besondere Sonderausstellung zu Ehren des Jubilars. Unter dem Titel "Udo L. wohnt im Hotel - Exklusive Einblicke in meine Panikzentrale" entsteht dort ein originalgetreuer Nachbau seines berühmten Hotelzimmers. Seit Jahrzehnten lebt und arbeitet der Musiker im Hamburger Hotel "Atlantik", genauer gesagt in Zimmer 570 im vierten Stock.

Das nachgebaute Zimmer soll das zentrale Element der neuen Ausstellung bilden, wie das Museum mitteilte. Derzeit werde mit Hochdruck an der Rekonstruktion gearbeitet. Die Ausstellung ist bis Ende 2026 zu sehen.