Seit Wochen sorgt die Familienfehde der Beckhams für Schlagzeilen. Nun hat sich mit Marc Anthony jemand geäußert, der darin verwickelt sein soll.

Marc Anthony (57) stärkt seinen Freunden David (50) und Victoria Beckham (51) den Rücken. Der Sänger hat mit einem knappen Statement auf das Familiendrama reagiert. Über den Streit der Beckhams mit Sohn Brooklyn (26) erklärte er gegenüber "The Hollywood Reporter": "Sie sind eine wundervolle, wundervolle Familie. Ich kenne sie schon seit vor der Geburt der Kinder. Ich bin der Pate von Cruz. Ich stehe der Familie sehr nahe."

Zu dem, was passiert sei, wolle er nichts sagen. Er fügte aber hinzu: Es sei äußerst bedauerlich, wie sich die Situation darstelle, aber es entspreche "kaum der Wahrheit", so Marc Anthony. Neben Brooklyn haben die Beckhams auch die Kinder Romeo (23), Cruz (20) und Harper (14).

Das wirft Brooklyn Beckham seinen Eltern vor

Brooklyn, der älteste Sohn des ehemaligen Fußballstars und des Ex-Spice-Girls, hatte im Januar in einer Reihe von Social-Media-Beiträgen den Familienstreit öffentlich gemacht. Darin bezog er Stellung zu den Gerüchten, die nach seiner Hochzeit mit Nicola Peltz (31) im Jahr 2022 aufgekommen waren.

"Meine Eltern haben schon vor meiner Hochzeit unermüdlich versucht, meine Beziehung zu ruinieren, und das hat bis heute nicht aufgehört", behauptete er. Brooklyn behauptete außerdem, dass Victoria Beckham, die ihr eigenes Modelabel hat, zugestimmt hatte, das Brautkleid zu entwerfen, aber "in letzter Minute" absagte, sodass sie in Zeitnot gerieten.

Ein weiterer Vorwurf: Seine Mutter habe bei der Hochzeit seinen ersten Tanz mit seiner Frau gekapert und vor allen Leuten "sehr unangemessen" getanzt. Marc Anthony trat bei der Hochzeit auf und hatte offenbar die Aufgabe, den ersten Tanz anzusagen.

Wie eine Quelle gegenüber "E! News" über die Hochzeit berichtete, "hatten Brooklyn und Nicola den Eindruck, dass Marc Anthony ihnen ihren ersten Tanz schenkte". Weiter heißt es, der Sänger habe dann aber angeblich verkündet: "Bitte begrüßen Sie auf der Bühne die schönste Frau im Saal ... Victoria Beckham."