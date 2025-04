Sänger und TV-Legende: Harald Juhnke: 20 Jahre ohne den Spree-Sinatra

Über viele Jahrzehnte zählte der Schauspieler, Sänger und TV-Entertainer Harald Juhnke (1929-2005) zu den ganz großen Namen der deutschen Unterhaltungsbranche. Mit seinem Tod am 1. April 2005 ging nicht nur seiner geliebten Heimatstadt Berlin ein einzigartiger Glamour-Lieferant verloren. Die Ehrungen rund um seinen 20. Todestag verlaufen allerdings teilweise ein wenig holprig.

Kein Biopic für den Entertainer

Bereits im Vorfeld war der Versuch, die Karriere des kultigen Spree-Sinatras mit einem TV-Biopic zu würdigen, auf bedauerliche Weise im Sand verlaufen. Im Jahr 2021 wurde bekannt, dass ein über viele Jahre unter anderem vom RBB verfolgtes Projekt eines Fernseh-Zweiteilers über Juhnke aus Kostengründen nicht zustande kommen würde. Wie der Sender der "Bild am Sonntag" bestätigte, wurde das filmische Vorhaben "auf unbestimmte Zeit verschoben", da es trotz eines wunderbaren Drehbuchs "den finanziellen Rahmen weit überschritt".

Lesen Sie auch

Harald-Juhnke-Platz lässt auf sich warten

Nur wenige Wochen vor Harald Juhnkes 20. Todestag brachte das Berliner Bezirksparlament in Charlottenburg-Wilmersdorf noch hastig einen Dringlichkeitsantrag in die Bezirksverordnetenversammlung ein, mit der Forderung, eine repräsentative Straßenecke am mondänen Kurfürstendamm nach dem berühmten Sohn der Stadt zu benennen. Die Hoffnung, dass dieser Antrag noch pünktlich zum runden Jahrestag in die Tat umgesetzt werden könnte, sollte sich jedoch prompt in den Mühlen der Bürokratie verfangen.

Wie der "Tagesspiegel" berichtet, äußerte sich das zuständige Bezirksamt mit folgenden Worten zum Stand der Dinge: "Da es sich um eine Teil-Umbenennung des Kurfürstendammes handelt, muss zunächst die genaue Fläche festgelegt werden, die dem Harald-Juhnke-Platz zugeordnet werden soll." Zudem müssten auch noch weitere Bezirke einer solchen Umbenennung zustimmen und das Vorhaben danach im Amtsblatt drei Monate lang angekündigt werden. Es sei daher realistischerweise erst in rund fünf Monaten mit einer offiziellen Einweihung des Harald-Juhnke-Platzes zu rechnen.

Glamour-Gala im Berliner '"Wintergarten"

Ein wesentlich besseres Timing beweist hingegen die Berliner Kulturszene bei ihren Festivitäten zum 20. Todestag des Entertainers. Am Abend des 1. April zelebrieren Stars und Promis wie Ben Becker, Daniela Ziegler, Dieter Hallervorden und der ehemalige Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit im legendären Varieté-Theater "Wintergarten" eine glamouröse Gala-Hommage an Harald Juhnke. Moderiert wird die Show von dem Schauspieler und Sänger Felix Martin, einem glühenden Fan des verstorbenen Entertainers.

Sicherlich wird dort auch der amtierende Berliner Bürgermeister Kai Wegner vorbeischauen, der in einer Pressemeldung zum 20. Todestag kommentiert: "Harald Juhnke war einer der größten Entertainer Deutschlands und ist als Schauspieler, Sänger und Showmaster in Berlin unvergessen. Mit seinem Witz und seiner Nonchalance hat er sich in die Herzen von Millionen von Menschen gespielt."