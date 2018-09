Sänger trauert auf Twitter Nick Carters Frau Lauren verliert Baby

Von (the/spot) 11. September 2018 - 12:31 Uhr

Nick Carter und Lauren Kitt sind bereits Eltern eines gemeinsamen Sohnes Foto: F. Sadou/AdMedia/ImageCollect

Traurige Nachrichten von Ex-Backstreet-Boy Nick Carter: Wie der Sänger auf Twitter mitteilte, hat seine Ehefrau Lauren Kitt eine Fehlgeburt erlitten.

Die Familie von Nick Carter (38, "Lost Weekend") ist in Trauer: Wie das Mitglied der Backstreet Boys auf Twitter bekannt gegeben hat, hatte seine Frau Lauren Kitt (35) eine Fehlgeburt. Es wäre das zweite gemeinsame Kind des Ehepaares gewesen. "Gott, gib uns Frieden in dieser Zeit. Ich habe mich nach drei Monaten wirklich darauf gefreut, sie kennen zu lernen. Mein Herz ist gebrochen", twitterte Carter am Montag.

Viel Zuspruch von seinen Fans

In einem weiteren Tweet teilte er mit, dass seine Frau mit einer kleinen Schwester für den gemeinsamen Sohn Odin (2) schwanger war. Seine Fans stehen dem Sänger in dieser schwierigen Zeit bei. Eine Twitter-Userin kommentierte: "Oh mein Gott, Nick. Ich kann mir kaum vorstellen, was deine Familie durchmacht. Es tut mir so leid, das zu hören. Ich leide mit dir und Lauren. Sie tanzt dort oben zu den Songs ihres Vaters und der Backstreet Boys! Ich sende deiner ganzen Familie eine Umarmung."

Carter und Kitt sind seit 2014 miteinander verheiratet. Der Sänger befindet sich im Moment auf Tour durch Südamerika und Mexiko. Trotz der traurigen Neuigkeiten wollte er ein Konzert in Lima am Dienstag abhalten, teilte er auf Twitter mit.