Im Oktober 2024 ging die Nachricht von Liam Paynes Tod um die Welt. Auch ein Jahr später hat sein langjähriger Bandkollege Louis Tomlinson den Verlust nicht verarbeitet.
Louis Tomlinson (33) ist weiterhin nicht über den Tod seines verstorbenen Bandkollegen Liam Payne (1993-2024) hinweg. Im Interview mit "The Independent" erzählte das ehemalige One-Direction-Mitglied: "Ich war naiv genug zu glauben, dass ich zu diesem Zeitpunkt bedauerlicherweise etwas besser mit Trauer umgehen könnte als andere Personen in meinem Alter." Weiter erklärte er: "Ich dachte, das könnte etwas bedeuten, aber das war überhaupt nicht der Fall."