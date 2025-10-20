Im Oktober 2024 ging die Nachricht von Liam Paynes Tod um die Welt. Auch ein Jahr später hat sein langjähriger Bandkollege Louis Tomlinson den Verlust nicht verarbeitet.

Louis Tomlinson (33) ist weiterhin nicht über den Tod seines verstorbenen Bandkollegen Liam Payne (1993-2024) hinweg. Im Interview mit "The Independent" erzählte das ehemalige One-Direction-Mitglied: "Ich war naiv genug zu glauben, dass ich zu diesem Zeitpunkt bedauerlicherweise etwas besser mit Trauer umgehen könnte als andere Personen in meinem Alter." Weiter erklärte er: "Ich dachte, das könnte etwas bedeuten, aber das war überhaupt nicht der Fall."

Tomlinson hatte vor Paynes tragischem Balkonsturz bereits zwei geliebte Menschen verloren. 2016 starb seine Mutter Johannah Deakin (1973-2016) an Leukämie, 2019 starb seine Schwester Félicité (2000-2019) an einer versehentlichen Überdosis. Zum Verlust von Liam Payne ergänzte Tomlinson: "Das werde ich nie wirklich akzeptieren können, glaube ich."

Louis Tomlinson konnte auf Liam Payne vertrauen

Nach seinem Tod bleiben Tomlinson jedoch auch Erinnerungen an die schönen Momente. "Liam hat mich immer unterhalten. Wenn ich mich langweilte und etwas zu lachen brauchte, hat er das übernommen", sagte er. Zudem habe er sich immer auf Paynes Unterstützung verlassen können - ob 2018, als er Juror bei der Castingshow "The X Factor" war, oder bei einer Premiere seiner Dokumentation "All of Those Voices".

Er selbst hätte sich nicht unbedingt vorstellen können, in diesen Situationen in Paynes Position zu sein. "Da [wäre] ein Gefühl der Unterlegenheit gewesen, weil man der Gast ist. Aber bei jeder Gelegenheit, die sich Liam bot, war er immer für mich da", so Tomlinson. Auch wenn es ihm schwergefallen sei, habe sich Payne nicht davon abhalten lassen, zu erscheinen. "Diese Momente zeugen wirklich davon, was für ein Mensch er war", sagte Tomlinson.

Band gründete sich 2010

2010 lernten sich Louis Tomlinson, Liam Payne, Harry Styles, Zayn Malik und Niall Horran bei "The X Factor" kennen. Als One Direction feierten sie im Anschluss große Erfolge. Mit allen fünf Studioalben erreichten sie Top-Chartplatzierung, Songs wie "What Makes You Beautiful" und "Story Of My Life" wurden zu weltweiten Hits. 2015 veröffentlichten sie ihre letzte LP - die erste ohne Malik, der die Gruppe wenige Monate zuvor verließ. Seit 2016 befindet sich die Band in einer Pause auf unbestimmte Zeit. Nach dem One-Direction-Aus widmeten sich alle ehemaligen Mitglieder Solokarrieren.