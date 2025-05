Die Sängerin Michelle (53) und ihr Verlobter Eric Philippi (28) sind eines der Traumpaare der deutschen Schlagerwelt. Zuletzt kamen jedoch Gerüchte auf, dass die beiden sich getrennt haben könnten. Der Sänger hat sich jetzt in einer Instagram-Story zu Wort gemeldet, um die Spekulationen aus der Welt zu schaffen.

"Danke für eure ganzen Berichte, wir sind nach wie vor zusammen"

Am 6. Mai meldete sich Philippi aus dem Studio. Dort habe er die letzten Wochen verbracht "und dachte, ich brauche mal ein bisschen Abstand von Social Media und dem ganzen Trara". Eigentlich habe er sich auch heute nicht melden wollen, es sei ihm allerdings ein Anliegen, da seit mehreren Stunden die Telefone nicht mehr still stehen wollten, wie er erzählt.



Es sei das Gerücht aufgekommen, dass er und Michelle sich getrennt hätten. "Um das direkt einmal zu dementieren: Danke für eure ganzen Berichte, wir sind nach wie vor zusammen. Lieben uns, halten uns. Und nur, weil wir unsere Leben nicht 24/7 in Social Media breittreten, bedeutet das nicht, dass wir uns getrennt haben oder irgendwas nicht okay ist", stellt Philippi klar.

Michelle scheint das Statement ihres Verlobten zu bestätigten, der dazu an ihren Account gerichtet ein Herz-Emoji postete und "Nur Liebe" schrieb. Sie teilte den Beitrag selbst in einer Story und antwortete schriftlich: "Nur Liebe zurück."

Im vergangenen Sommer verkündete das Paar beim "Schlagerbooom Open Air" von Florian Silbereisen (43) seine Verlobung. "Im letzten Jahr hier beim 'Schlagerbooom Open Air' habt ihr verkündet, dass ihr ein Paar seid. Ihr habt für sehr viele Schlagzeilen gesorgt", erinnerte sich der Moderator. "Für mich war es sowieso seit der ersten Sekunde klar und wir waren ja zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen länger zusammen, heimlich", sagte Philippi.