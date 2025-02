Sänger starb im Oktober: Nach Liam Paynes Tod: Freundin Kate Cassidy gibt erstes Interview

Rund vier Monate nach dem Tod von Liam Payne (1993-2024) spricht erstmals seine Freundin Kate Cassidy über den tragischen Verlust. Der Sänger war am 16. Oktober 2024 bei einem Sturz von einem Hotelbalkon in Buenos Aires tödlich verunglückt. In einem Interview mit "The Sun" verrät Cassidy, die mit ihm in Argentinien war, warum sie vorzeitig die gemeinsame Reise abbrach: Sie habe sich um ihren gemeinsamen Hund Nala kümmern wollen. "Ich hatte eine Verantwortung, wir hatten eine Verantwortung. Wir hatten unseren Hund, und natürlich hätte ich niemals gedacht, dass so etwas passieren würde", betont Cassidy. Zuvor hatten im Netz Gerüchte die Runde gemacht, dass sich das Paar angeblich gestritten hatte und Cassidy womöglich deswegen alleine nach Hause flog.

Vor seinem Tod konsumierte Payne, der offen mit seinen mentalen Problemen und Süchten umgegangen war, Alkohol und Kokain. Seine Partnerin könne sich heute nicht erklären, warum er an diesem Tag zu den Drogen griff. Vor ihrer Abreise sei Payne in einem "guten mentalen Zustand" gewesen. "Offensichtlich, wenn ich es gewusst hätte, wenn ich in die Zukunft hätte sehen können, hätte ich Argentinien niemals verlassen", stellt die 25-Jährige klar.

Sie erfuhr von einem Freund von Paynes Tod

Ein Freund habe die Content Creatorin angerufen und ihr von dem Tod Paynes erzählt. Bis heute könne sie sich nicht mehr an das Gespräch erinnern. "Der Moment ist weg. Er ist wie aus meinem Kopf gelöscht", gibt Cassidy zu. Sie ist sich aber sicher, dass der Tod ihres Partners ein tragischer Unfall war.

"Von dem Moment an, als ich Liam kennenlernte, glaubte ich wirklich, dass wir Seelenverwandte sind. Er war der bescheidenste, charmanteste, normalste Mensch, den man sich wünschen konnte, und wirklich einer der besten Menschen, die ich je in meinem Leben getroffen habe", sagt die Influencerin, die seit 2022 mit Payne zusammen war. Cassidy habe seit dem Tod ihres Partners die Unterstützung eines Trauertherapeuten in Anspruch genommen. Sie denke täglich an den Verstorbenen und rufe bis heute die Mailbox des Musikers an, um seine Stimme zu hören.

Liam Payne starb im Alter von 31 Jahren

Am 16. Oktober 2024 starb das ehemalige Mitglied der britischen Boyband One Direction nach einem Sturz von einem Balkon im Alter von nur 31 Jahren. Wie unter anderem die "BBC" berichtete, starb Payne an einem "Polytrauma", bei dem mehrere lebensbedrohliche Verletzungen vorliegen. Wenige Wochen später wurde Payne in Amersham, in der Nähe von London, beerdigt. Derzeit gibt es laufende Ermittlungen zu den Umständen von Paynes Tod: Fünf Personen, darunter die Betreiberin und ein Rezeptionist des Hotels, sind angeklagt.