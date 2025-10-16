D'Angelos Tochter Imani Archer ist nach dem Tod des Sängers "völlig fassungslos und schockiert", wie sie in einem emotionalen Beitrag auf Instagram erklärte.

Imani Archer, die Tochter von D'Angelo (1974-2025), würdigt den legendären R&B-Künstler einen Tag nach seinem Tod mit emotionalen Worten. D'Angelo - mit bürgerlichem Namen Michael Eugene Archer - starb am Dienstag, den 14. Oktober, im Alter von 51 Jahren in New York City an den Folgen einer Krebserkrankung. Das hatte seine Familie in einem Statement mitgeteilt, das das Branchenblatt "Rolling Stone" veröffentlichte.

Archer teilte nun einen Brief an ihren Vater auf Instagram. "Lieber Daddy, es gibt keine Worte, um diesen unermesslichen Verlust zu beschreiben", schrieb sie darin. "Ich bin völlig fassungslos und schockiert. Du warst mein größter Fan, mein Beschützer, meine größte musikalische Inspiration, der gütigste und selbstloseste Mensch und der beste Vater, den man sich nur wünschen kann."

Ihr Herz ist in "eine Million Stücke" zerbrochen

Archer erklärte zudem, dass niemand an die Stärke ihres Vaters herankommen werde, und verriet, dass er bis zum Schluss dafür gesorgt habe, sie vor "allem, was mich erschrecken oder verletzen könnte" zu beschützen. Sie wünschte sich mehr Zeit mit ihrem Vater, in der die beiden ihre Lieblingslieder auf dem Klavier spielen oder über ihre Lieblingsgerichte sprechen könnten.

D'Angelo sei "ein einzigartiger Mensch" gewesen, "und ich bin so dankbar, dass du mich als deine Tochter ausgewählt hast", fuhr Archer fort. "Ich weiß nicht, wie ich ohne dich weiterleben soll, aber ich werde niemals all deine Ratschläge und alles, was du mir über das Leben beigebracht hast, vergessen." Ihr Herz sei in "eine Million Stücke" zerbrochen, fügte sie unter anderem hinzu. "Ich wünschte, ich könnte noch einmal deine Hand halten."

D'Angelos Karriere startete in den 90er Jahren

Bereits Anfang der 1990er begann die Karriere von D'Angelo, dessen erstes Album "Brown Sugar" im Jahr 1995 erschienen ist. Zwar veröffentlichte er nur drei Solo-Alben, wurde aber insgesamt 14 Mal für einen Grammy Award, einen der wichtigsten internationalen Musikpreise, nominiert. Vier Mal konnte D'Angelo die Auszeichnung entgegennehmen, darunter für "Voodoo" und "Black Messiah" als die besten R&B-Alben des Jahres.