D'Angelos Tochter Imani Archer ist nach dem Tod des Sängers "völlig fassungslos und schockiert", wie sie in einem emotionalen Beitrag auf Instagram erklärte.
Imani Archer, die Tochter von D'Angelo (1974-2025), würdigt den legendären R&B-Künstler einen Tag nach seinem Tod mit emotionalen Worten. D'Angelo - mit bürgerlichem Namen Michael Eugene Archer - starb am Dienstag, den 14. Oktober, im Alter von 51 Jahren in New York City an den Folgen einer Krebserkrankung. Das hatte seine Familie in einem Statement mitgeteilt, das das Branchenblatt "Rolling Stone" veröffentlichte.