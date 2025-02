Sänger spricht über Karrierepläne: Seal: Meine Kinder sehen das Modeln als Sprungbrett

1 Anfang 2024 bei einer Premiere in Los Angeles (v.l.): Leni Klum, Lou Samuel, Seal und seine Partnerin Laura Strayer, Henry Samuel und Johan Samuel. Foto: ddp/Admedia, Inc

Seal zeigt sich im Interview begeistert von den Karrierewegen seiner Kinder Henry und Leni. Der Sänger verrät, dass beide das Modeln nur als Sprungbrett für ihre eigentlichen beruflichen Ziele nutzen.











Während er aktuell in einem Mountain Dew Werbespot für den Super Bowl zu sehen ist, spricht Sänger Seal (61) in einem exklusiven Interview mit "Page Six" voller Stolz über die Karrierewege seiner beiden ältesten Kinder. Besonders Sohn Henry (19) beeindruckte kürzlich bei seinem Model-Debüt auf der Paris Haute Couture Fashion Week. "Ich liebe, was er gemacht hat. Er sah aus wie ein Profi und vor allem kam seine Persönlichkeit durch, die seine wahre Schönheit ist", schwärmt der "Kiss From A Rose"-Interpret.