Sänger, Schauspieler und Showmaster: Florian Silbereisen: Das Älterwerden hat auch Vorteile

Florian Silbereisen (43) ist offenbar im Laufe der Zeit entspannter geworden. In einem Interview mit der Zeitschrift "Gala" sagt der Sänger, Schauspieler und Showmaster über sich: "Ich merke, dass ich durch das Älterwerden und die Erfahrungen definitiv entspannter werde und mir nicht mehr über jeden Schmarrn so viele Gedanken mache. Das Älterwerden hat auch Vorteile."

Abschalten gelingt dem 43-Jährigen unterdessen am besten zuhause, wie er ebenfalls verriet. "Heimkommen ist für mich eines der schönsten Gefühle. Daheim kann ich abschalten, auftanken und zur Ruhe kommen." Außerdem erzählt Silbereisen in dem "Gala"-Interview, welche Rituale er hat, wenn er nach Passau kommt: "Sobald ich in der Heimat bin, ist das Haus oft voll. Freunde, Familie, und so soll's ja auch sein."

Silbereisen-Fans können sich auf Ostern freuen

Seine Fans bekommen den Entertainer auch bald wieder zu sehen, unter anderem in "Das Traumschiff". Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich auf neue Folgen der beliebten ZDF-Reihe freuen. Kapitän Max Parger (Silbereisen) und seine Crew werden wieder zu Ostern, im Herbst, an Weihnachten und Neujahr auf den Bildschirmen in See stechen. Für die Folge "Das Traumschiff: Neuseeland" (Arbeitstitel) liefen gerade die Dreharbeiten.

An Ostern wird nun aber erst mal die Folge "Das Traumschiff: Miami" ausgestrahlt. Ab dem 12. April können Fans die Episode bereits streamen, am Ostersonntag (20. April) läuft sie dann zur Primetime um 20:15 Uhr im ZDF. In dieser Folge steuern Kapitän Max Parger und seine Crew den Hafen von Miami an. An Bord befindet sich unter anderem die 18-jährige Nichte von Staff-Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth). Nach einem Streit mit ihrer Mutter Julia (Judith Williams) begleitet Lena (Mia Kasalo) ihren Onkel spontan in die USA, um dort ihren Vater Oliver (Sven Martinek) zu besuchen. Doch Lenas überraschender Besuch bringt ihn in Bedrängnis...

Die Reihe "Das Traumschiff" gehört seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Formaten des ZDF. Seit 2019 steht Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger auf der Brücke des Luxusliners.