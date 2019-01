1 Der Sänger „Pheel Awsom“ brachte im Januar seine dritte Single raus: eine House-Version von „Wherever you will go“ von „The Calling“. Foto: Dominik Holl

„Pheel Awsom“ hat seine dritte Single rausgebracht. Diesmal eine moderne Cover-Version des Lieds „Wherever you will go“. Der hauptberufliche Polizist aus Backnang hat mit seinem Gesang ein großes Anliegen.

Stuttgart - Als Dominik Holl aus Backnang (Rems-Murr-Kreis) 16 Jahre alt war, gründete er seine erste Band. Im gleichen Jahr machte er ein Praktikum bei der Polizei. Das gefiel ihm so gut, dass er sich direkt bewarb. Mit 17 Jahren begann er die Ausbildung als Polizist – das Abitur brauchte er jetzt nicht mehr.

Zehn Jahre später bringt Holl seine dritte Single raus: Unter dem Künstlernamen „Pheel Awsom“ hat er die Ballade „Wherever you will go“ von „The Calling“ gecovered. „Pheel Awsoms“ Stimme ähnelt der von „The Calling“-Sänger Alex Band. Ansonsten haben die beiden Versionen wenig miteinander zu tun. Zusammen mit seinem Produzenten Alex Martin hat „Pheel Awsom“ die romantische Ballade in einen House-Elektro-Song umgewandelt. Am Mittwoch wird voraussichtlich ein Video dazu erscheinen. Das Lied kann man auf Streaming-Diensten wie Spotify und Apple-Musik herunterladen.

>> Hören Sie hier sein neues Lied.

Holl betrachtet das Singen vor allem als Hobby. „Mir geht es nicht ums Finanzielle, sondern um den Spaß“, sagt er. Aber ein Anliegen hat er, und deswegen tritt er an die Öffentlichkeit: Er möchte zeigen, dass Polizisten „cool“ und „locker“ sein können. Er möchte den Beruf für junge Menschen attraktiv machen. Holl hat das Gefühl, dass insbesondere junge Menschen zunehmend an Respekt vor der Polizei verlieren. „Ich weiß nicht, ob es am Deutsch-Rap oder an anderen Szenen liegt“, sagt er. Aber das Vorurteil, dass Polizeibeamte sehr konservativ und streng seien, will er widerlegen.

Träume und Hobbys – auch als Polizist

2016 trat Holl schon einmal als außergewöhnlicher schwäbischer Polizist in Erscheinung. Da spielte er in der RTL-Serie „Blaulichtreport“ einen Kölner Polizisten. Im echten Leben fährt er auf dem Polizeirevier in Backnang Streife. Häufig hat er dabei Einsätze bei Unfällen und Streitigkeiten. Er mag es, mit Menschen zu tun zu haben. Und er lobt den Beamtenstatus, der ihm Sicherheit gibt. Deshalb will er jungen Menschen Lust auf die Ausbildung machen. Viele würden denken, dass man Privates für den Beruf als Polizist aufgeben müsse. „Ich will ihnen zeigen, dass man seine Träume und Hobbys weiterverfolgen kann – auch wenn man bei der Polizei ist“, sagt Holl. Privat könne man sein, wer man sein wolle. Darin unterstützten ihn auch viele seiner Kollegen.

Von seiner neuen Single erhofft sich „Pheel Awsom“ noch etwas: „Ich hoffe, dass sie viral geht und sich dadurch wieder neue Kooperationen ergeben.“ Er plant auch schon ein neues Lied, diesmal auf deutsch. Darin soll es um Gemeinschaftssinn gehen.

Auf Youtube hat der singende Polizist bereits mehrere Clips veröffentlicht – wie diesen hier zum Song „Put your hand on your heart“: