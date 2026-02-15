Mit neuer Musik und neuer Tour meldet sich Harry Styles 2026 zurück aus seiner Auszeit. Zuvor erinnert er sich aber noch einmal an die schwierige Zeit nach der Auflösung von One Direction und verrät, was er durch seinen Aufenthalt in Rom gelernt hat.
Harry Styles (32) hat in einem neuen Interview darüber gesprochen, dass er sich nach der Auflösung von One Direction "sehr einsam" gefühlt habe. Im "Sunday Times Magazine" sinnierte er auch über seinen Übergang von einem Boyband-Mitglied zum Solokünstler - und warum seine Auszeit in Rom so wichtig für ihn war.