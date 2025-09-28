Sänger in Bestform: Ed Sheeran arbeitet an Waschbrettbauch

Ed Sheeran (34) ist körperlich gerade in "Bestform". Der Sänger verriet in einem Gespräch mit Andy Cohen (57) für Sirius XM, warum er sich entschlossen hat, abzunehmen. "Ich habe letztes Jahr ziemlich viel zugenommen und dachte mir: 'Ich gehe jetzt richtig ins Fitnessstudio und versuche, ein paar Kilo abzunehmen'", erklärte Sheeran, nachdem der Moderator darauf hingewiesen hatte, wie "durchtrainiert" der Musiker sei.

Der 34-Jährige fügte über sein Fitnessprogramm hinzu, dass er dann selbst sehen wollte, "wie weit ich damit komme". Er habe noch nie in seinem Leben ein Sixpack gehabt. "Ich dachte mir: 'Ich werde mal sehen, ob ich das hinbekomme'", verriet Sheeran. Er musste dann aber wohl auch erkennen, dass das mit dem Waschbrettbauch leichter gesagt als getan ist: "Ich vermassle es immer wieder, weil ich ständig unterwegs bin und mir denke: 'Ich trinke ein paar Bier', und dann ist es eben so, wie es ist", gab er zu. "Aber ich würde sagen, es läuft ganz gut. Ich fühle mich in der besten Form meines Lebens."

Ed Sheeran hat schlechte Essensgewohnheiten abgelegt

Es ist nicht das erste Mal, dass Ed Sheeran über sein Gewicht spricht. 2019 verkündete der britische Singer-Songwriter, der mit seiner Frau Cherry Seaborn (33) zwei kleine Töchter hat, dass er über 20 Kilo abgenommen habe. Er hatte zuvor mit dem Rauchen aufgehört und angefangen, Sport zu treiben, vor allem das Laufen schien ihn damals zu begeistern.

Auch während der Corona-Pandemie fokussierte sich der Sänger offenbar sehr auf seine Gesundheit. "Ich bin zum ersten Mal wirklich gesund", sagte Ed Sheeran 2021 gegenüber "BBC Radio 1". "Ich habe alle schlechten Gewohnheiten in meinem Leben aufgegeben. Ich habe angefangen, jeden Tag Sport zu treiben. Früher habe ich jeden Tag Fertiggerichte gegessen, jetzt esse ich die nicht mehr täglich und es geht mir gut."