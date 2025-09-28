Sänger in Bestform: Ed Sheeran arbeitet an Waschbrettbauch

Ed Sheeran ist "in der besten Form" seines Lebens: Der Sänger verriet, dass ihm jetzt nur noch ein Waschbrettbrauch fehlt.
Ed Sheeran (34) ist körperlich gerade in "Bestform". Der Sänger verriet in einem Gespräch mit Andy Cohen (57) für Sirius XM, warum er sich entschlossen hat, abzunehmen. "Ich habe letztes Jahr ziemlich viel zugenommen und dachte mir: 'Ich gehe jetzt richtig ins Fitnessstudio und versuche, ein paar Kilo abzunehmen'", erklärte Sheeran, nachdem der Moderator darauf hingewiesen hatte, wie "durchtrainiert" der Musiker sei.