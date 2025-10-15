Sänger im Interview: Marc Terenzi war überrascht über sein Promi Big Brother-Aus

Frisch aus dem Container spricht Marc Terenzi über seine Zeit bei "Promi Big Brother", Manipulationsvorwürfe, seine Ex-Verlobte Verena Kerth - und warum er seine Strategie im Haus kein bisschen bereut.
Marc Terenzi (47) musste am Dienstagabend das "Promi Big Brother"-Haus verlassen, nachdem eine von ihm erfundene Drohung gegenüber Mitbewohner Achim Petry (51) aufflog - und sorgte damit für Aufruhr unter den restlichen Kandidatinnen und Kandidaten, die ihm Manipulation und Lügen vorwarfen. Am neunten Tag der Show durften die Frauen ausschließlich männliche Kandidaten nominieren - Terenzi traf es als Ersten. Nach der Zuschauer-Abstimmung war klar: Er muss gehen.