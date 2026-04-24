DJ Ötzi gibt im Interview einen Einblick in die musikalische Zusammenarbeit mit Tochter Lisa-Marie und in die Freundschaft mit Florian Silbereisen.
DJ Ötzi (55) veröffentlicht an diesem Freitag sein neues Album "Öha". Am Abend steht er für seine "Mountain Mania"-Reihe in Stuttgart inklusive seines viralen Hits "Tirol" und mit Gästen wie Florian Silbereisen (44) auf der Bühne. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erzählt der österreichische Pop- und Partyschlagersänger, was er an seinem Kollegen Silbereisen schätzt, welches besondere Duett mit seiner Tochter Lisa-Marie Friedle (23) sein Album bereithält und wie er mit seiner Social-Media-Bekanntheit umgeht.