Sänger brach Literaturstudium ab: Pete Doherty wird Dozent an französischer Universität

Selbst hat Pete Doherty kein Studium abgeschlossen, trotzdem unterrichtet er nun als Dozent. Wie er in einer Radio-Show verriet, lehre er an einer Universität in Frankreich. Um Musik geht es dabei nicht wirklich.

Pete Doherty (45) beschäftigt sich nun nicht mehr ausschließlich mit der Musik. Wie der Skandalrocker in der "BBC Radio 2"-Sendung "Tracks of My Years" verriet, unterrichte er auf Anfrage einer französischen Universität dort als Dozent. Dem Sänger zufolge widmet er sich in dem Kurs den Themengebieten "Ruhm und soziale Medien".

"Ich hatte den Scheck schon eingelöst"

Zunächst habe er sich nicht qualifiziert genug dafür gefühlt, erklärte der The-Libertines-Frontmann, der mittlerweile in Frankreich lebt. "Aber ich hatte den Scheck schon eingelöst, also muss ich etwas tun. Ich habe anderthalb Jahre Zeit, um vier 45-minütige Essays zu schreiben, also muss ich mir vielleicht ein Telefon besorgen", so Doherty. Dennoch wolle er sich Mühe geben, "zu unterrichten und zu unterhalten".

Weiter kündigte der britische Musiker an, er werde ein strenger Dozent sein. "Jeder, der glaubt, dass es ein Kinderspiel sein wird, kennt Professor Doherty nicht", stellte er klar. Dohertys eigene Studentenzeit war nur von kurzer Dauer: Er besuchte ein Jahr lang die Queen Mary University of London, bevor er sein Studium in englischer Literatur abbrach.

Doherty wollte sich der Literatur widmen

Ursprünglich habe er jedoch gedacht, sich sein Leben lang mit Büchern auseinanderzusetzen. Später habe er sich in einem "Zwiespalt zwischen Musik und Poesie und Literaturstudium" befunden. "Aber ich dachte immer noch, dass ich es mit der Musik nicht schaffen würde, weil ich nicht wirklich gut auf der Gitarre war", erzählte der Rockmusiker, der eine ganz bestimmte Vorstellung seiner Studienzeit hatte. "Ich dachte, ich würde all diese jugendlichen Versionen all der Schriftsteller treffen, die ich liebte, Oscar Wilde und George Orwell", erinnerte sich Doherty.

An der Universität angekommen sei ihm eine weitere Illusion genommen worden. "Die Leute waren nur da, um den Abschluss zu machen und nicht, um ihr Leben in die Hände der Mythologie und der Literatur zu legen, was für mich der Traum war", erinnerte er sich. Schließlich widmete er sich der Musik und gründete in den späten 1990ern mit Carl Barât (46) die erfolgreiche Rock-Formation The Libertines. Seine Bandkollegen und er wurden mit Hits wie "Don't Look Back Into the Sun" und "Can't Stand Me Now" bekannt. Doherty rief zudem die Indie-Rock-Gruppe Babyshambles ins Leben.