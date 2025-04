Sänger beim Leonpalooza-Festival am 20. Juli: Adel Tawil kommt nach Leonberg

1 Bekannt wurde Adel Tawil mit dem Duo Ich + Ich, hat aber auch als Solokünstler einige Erfolge. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Der Sänger gibt in Leonberg nur eines von drei Konzerten in diesem Sommer. Er beschließt das fünftägige Festival im Stadtpark, das vom 16. bis 20. Juli stattfindet.











Ob „Vom selben Stern“, „Lieder“ oder „Stadt“ – die Songs von und mit Adel Tawil haben einen festen Platz in der deutschen Musikgeschichte. Live hören kann man sie in diesem Jahr in Leonberg. Am Sonntag, 20. Juli, gibt der Sänger beim Leonpalooza-Festival im Stadtpark nur eines von drei Konzerten in diesem Sommer. Das gab der Veranstalter PM Event bekannt. Der Vorverkauf für dieses Konzert startet an Gründonnerstag.