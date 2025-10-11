Sänger auf Rekordjagd: Robbie Williams möchte sich nicht mit Taylor Swift anlegen

Sein neues Album "Britpop" hätte im Oktober veröffentlicht werden sollen, doch es kommt erst im Februar. Robbie Williams ist ehrlich und erklärt, dass Taylor Swift der Grund für die Verschiebung ist.
Eigentlich sollte Robbie Williams' (51) neues Album "Britpop" am 10. Oktober erscheinen. Die Veröffentlichung der Platte wurde allerdings auf den kommenden Februar verschoben - und es wurde von terminlichen Problemen berichtet. So ehrlich wie wohl nur wenige Promis, erklärt Williams jetzt die Verschiebung. Zwar ist er selbst ein Star, aber er möchte sich ganz einfach nicht mit Chart-Überfliegerin Taylor Swift (35) anlegen. Und das hat auch einen ganz besonderen Grund.