Sachsenheim: War es ein Autorennen? Riskantes Überholmanöver endet mit Irrfahrt über Wiese

Die Fahrt eines 26-Jährigen in Sachsenheim endete mit der Beschlagnahmung seines Autos, Führerscheins und Mobiltelefons. Er war unter anderem quer über die L1110 gefahren.
Ein 26-Jähriger ist vorerst seinen Führerschein und sein Auto los, nachdem er in Sachsenheim ein äußerst riskantes Überholmanöver durchgeführt hat, bei dem mehrere andere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden. Damit nicht genug: Die Polizei ermittelt derzeit, ob sich der Mann nicht auch noch ein Rennen mit einem 31-Jährigen geliefert hat.