Sachsenheim: VW an Kreuzung übersehen –Mehrere Verletzte nach Unfall

1 Die Unfallstelle war laut Polizei bis 16 Uhr gesperrt (Symbolbild). Foto: Eibner-Pressefoto

Ein 24-Jähriger hat beim Abbiegen an einer Kreuzung zwischen Unterriexingen und Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg) ein anderes Auto übersehen.











Link kopiert



Bei einem Unfall zwischen Sachsenheim und Unterriexingen sind am Donnerstag drei Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war ein 24-Jähriger gegen 14 Uhr mit einem VW Crafter die Kreisstraße aus Richtung Oberriexingen kommend entlang gefahren und wollte an der Kreuzung zur L1141 nach links in Richtung Großsachsenheim abbiegen. Dabei übersah er allerdings einen 55-jährigen VW-Fahrer, der in Richtung Unterriexingen fuhr.