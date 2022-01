1 Ein Unbekannter hat eine Frau um mehrere hundert Euro Bargeld gebracht. (Symbolfoto) Foto: Phillip Weingand /StZN

Unter dem Vorwand, einen Wasserrohrbruch zu überprüfen, gelangt ein Unbekannter in das Haus einer älteren Frau. Als diese misstrauisch wird, ist der Mann bereits verschwunden – mit mehreren hundert Euro Bargeld.















Sachsenheim - Mit einer dreisten Masche hat sich ein Unbekannter in Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg) Zugang zum Haus einer älteren Frau verschafft, um Bargeld zu stehlen. Der Mann gab am Dienstag gegen 11 Uhr vor, einen Wasserrohrbruch überprüfen zu müssen, und verschaffte sich so Zugang zu einem Wohnhaus am südlichen Ortsrand des Stadtteils Großsachsenheim. Das berichtet die Polizei.

Die Anwohnerin sollte im Badezimmer auf Veränderungen der Wasserzufuhr achten, während er vorgab Überprüfungen im Haus vorzunehmen. Die Frau wurde erst misstrauisch, als sie eine Weile nichts mehr von dem angeblichen Monteur hörte. Als sie sich im Haus umsah, bemerkte sie, dass der Unbekannte mit mehreren hundert Euro Bargeld verschwunden war.

Von dem unbekannten Mann liegt eine Beschreibung vor. Er soll etwa 35 Jahre alt und 1,70 Meter groß sein und eine kräftige Statur haben. Zudem trug er eine dunkle Mütze. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich an den Polizeiposten Sachsenheim (Telefonnummer 07147/27406-0) zu wenden.