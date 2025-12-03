Sachsenheim: Unbekanner zersticht Reifen von Messfahrzeug

1 Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest (Symbolbild). Foto: Masarik/ Shutterstock

Das Landratsamt hat am Montag in der Bahnhofstraße in Großsachsenheim Tempokontrollen durchgeführt. Ein Unbekannter zückte jedoch plötzlich einen spitzen Gegenstand.











Ein Unbekannter hat am Montag in Großsachsenheim die Reifen eines Messfahrzeugs zerstochen – während ein 61-Jähriger gerade darin saß. Wie die Polizei mitteilt, hatte das Landratsamt in der Bahnhofstraße gerade Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt, als sich gegen 11.45 Uhr ein Mann dem Wagen näherte und unvermittelt mit einem spitzen Gegenstand auf die Reifen der Beifahrerseite ein- und zumindest den vorderen auch zerstach.