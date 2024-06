Sachsenheim: Radler fährt Kind um – und beleidigt es dann auch noch

1 Die Polizei sucht nach zwei Jugendlichen. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Ein Radfahrer hat am Montag einen Achtjährigen mit dem Rad umgefahren. Anschließend beleidigte der Jugendliche das Kind auch noch, ehe er sich schließlich aus dem Staub machte.











Link kopiert



Ein Jugendlicher soll am Montag in Sachsenheim einen Achtjährigen mit dem Rad umgefahren und das Kind anschließend auch noch beleidigt haben. Laut Polizei lief der Junge gegen 7.30 Uhr mit einem Schulfreund von der Karl-Heinz-Lüth-Straße aus über die Lichtensternstraße in Richtung Bissinger Straße, als zwei Radfahrer dort plötzlich aus der Einmündung eines Feldweg herausfuhren. Einer der Radler stieß mit dem Achtjährigen zusammen, wodurch beide zu Boden stürzten, wobei sich zumindest das Kind auch Verletzungen zuzog.