Sachsenheim: Farbschmierereien an Supermarkt und Sporthalle

Farbschmierereien an Supermarkt und Sporthalle

1 Die Polizei geht davon aus, dass die Fälle zusammenhängen. (Symbolbild) Foto: Imago//M. Gann

Unbekannte hinterlassen in Kleinsachsenheim immer wieder Schriftzüge und Zahlen. Zuletzt wurden Türen des Aldi-Markts beschmiert.











Unbekannte hinterlassen derzeit in Kleinsachsenheim immer wieder Schmierereien. Zuletzt wurden laut Polizei zwei Türen des Aldi-Markts in der Straße „Zwischen den Wegen“ mit blauen Zahlen und Schriftzügen versehen. Wann genau die Graffiti angebracht wurden ist unklar, vermutlich aber in der Zeit zwischen Samstagabend um 20 Uhr und Montag um 16 Uhr. Die Höhe des Schadens ist unklar.