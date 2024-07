Sachsenheim: Betrunkener 71-Jähriger verursacht beinahe Unfall

Ein 71-Jähriger ist offenbar betrunken auf einer Landstraße unterwegs. Ein entgegenkommendes Fahrzeug kann gerade noch so ausweichen.

Ein 71-jähriger, betrunkener Autofahrer hat am Donnerstagabend auf einer Landstraße zwischen zwei Sachsenheimer Stadtteilen beinahe einen Unfall verursacht. Einem Zeugen war laut der Polizei die unsichere Fahrweise des Mannes aufgefallen, die dazu geführt hatte, dass er selbst und mindestens eine weitere Person gefährdet wurden. Der BMW-Fahrer habe auf der Landesstraße zwischen Hohenhaslach und Ochsenbach ein vorausfahrendes Auto überholt. Ein entgegenkommendes Fahrzeug habe stark abbremsen und in den Grünstreifen ausweichen müssen, um eine Kollision zu verhindern.

Dem Zeugen gelang es schließlich, den 71-Jährigen zum Anhalten zu bewegen, wie die Polizei mitteilt. So hätten die alarmierten Beamten ihn kontrollieren können. Ein Atemalkoholtest verlief positiv. Dem Mann wurde Blut abgenommen und schließlich sein Führerschein beschlagnahmt. Zeugen und Geschädigte sollen sich beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz unter der Telefonnummer 07042/9410 oder per E-Mail über vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de melden.