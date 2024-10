Sachsen: Suche nach Mann in Bergstollen – Leichenspürhunde reagieren

1 Zwei Leichenspürhunde, die an oberirdischen Öffnungen in dem Waldgebiet schnüffelten, zeigten jeweils „eine deutliche Reaktion“. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Seit fast einer Woche ist ein Mann aus Annaberg verschwunden. Habseligkeiten des 34-Jährigen am Eingang eines stillgelegten Bergwerkstollens lösen eine Suche aus – nun auch mit Leichenspürhunden.











Bei der Suche nach einem seit Tagen vermissten Mann gibt es einen weiteren Grund zur Vermutung, dass er sich in einem alten Bergwerksstollen in Annaberg befindet: Zwei Leichenspürhunde, die am Dienstag an oberirdischen Öffnungen in dem Waldgebiet schnüffelten, zeigten jeweils „eine deutliche Reaktion“, sagte eine Sprecherin der Chemnitzer Polizei. „Das ist ein weiteres Indiz dafür, dass er den Stollen nicht verlassen hat.“