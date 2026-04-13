Sachsen: Pornos im Klassenzimmer? Ministerium prüft Vorwürfe

Eltern schlagen Alarm: In einer Schule in Ostsachsen sollen Neuntklässler während eines Theaterprojekts pornografisches Material gesehen haben. Das Kultusministerium prüft die Vorwürfe.
Das sächsische Kultusministerium prüft Vorwürfe von Eltern zur Verwendung von pornografischem Material im Rahmen einer Projektwoche an einer Oberschule. Wie das Ministerium der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, steht das Landesamt für Schule und Bildung aktuell mit der Schule im Landkreis Görlitz in Kontakt, um den Sachverhalt aufzuklären.