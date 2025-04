Sachsen: Panne bei tödlichem Brand: Leitstelle verwechselt Orte

1 Bei dem Brand kamen zwei Menschen ums Leben. Foto: dpa/Erik Hoffmann

Bei einem Brand in einem Wohnhaus im Erzgebirge sind zwei Menschen gestorben. Nun wurde bekannt: Die Leitstelle hatte zunächst die Feuerwehr ganz woanders alarmiert. Wie kam es zu der Panne?











Durch eine Namensverwechslung bei einem tödlichen Brand hat die Leitstelle die Feuerwehr zunächst in den falschen Ort geschickt. Statt nach Clausnitz, einem Ortsteil von Rechenberg-Bienenmühle im Osterzgebirge, wurden die Helfer am Abend des 30. März an eine Adresse in Claußnitz bei Burgstädt geschickt, wie ein Sprecher der Stadtverwaltung Chemnitz auf Anfrage informierte. Beide Orte liegen etwa 60 Kilometer voneinander entfernt.