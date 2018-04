Sachsen Mit Vollgas – 88-Jährige fährt eigene Schwester um

Von red/dpa 23. April 2018 - 07:57 Uhr

Eine 88-Jährige hat einen Unfall in Hohenstein-Ernstthal verursacht. Foto: dpa

Sie fuhr sie mit Vollgas zurück und erfasste ihre Schwester – bei einem missglückten Parkmanöver sind zwei Menschen in Sachsen schwer verletzt worden.

Hohenstein-Ernstthal - Eine 88 Jahre alte Autofahrerin hat ihre eigene Schwester und sich selbst bei einem verunglückten Parkmanöver in Sachsen schwer verletzt. Die Frau hatte die 83-jährige aus ihrem Wagen aussteigen lassen und war beim Einfahren in die Garage mit Wucht gegen deren Rückwand gekracht, wie die Polizei nach dem Unfall in Hohenstein-Ernstthal am Sonntag mitteilte. Danach fuhr sie mit Vollgas zurück und erfasste ihre Schwester.

Anschließend prallte der Wagen gegen ein geparktes Auto, das wiederum gegen ein weiteres Fahrzeug geschoben wurde. Schließlich fuhr die Rentnerin wieder vorwärts, beschädigte noch ein Auto und krachte mit ihrem eigenen Gefährt in einen Ziegelhaufen. Beide Schwestern wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt nach Polizeiangaben schätzungsweise 50 000 Euro.