Sachsen: Leichenspürhunde suchen nach in altem Bergwerk Vermisstem

1 Ein Leichenspürhund steht an einem alten Wasserschacht unterhalb eines Zugangs zu einem alten Bergwerksstollen an einem Waldstück Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Seit fast einer Woche ist ein Mann aus Annaberg verschwunden. Habseligkeiten des 34-Jährigen am Eingang eines stillgelegten Bergwerkstollens lösen eine Suche aus – mit Hunden.











Link kopiert



Nach bisher erfolgloser Suche nach einem seit Tagen in einem alten Bergwerksstollen im Erzgebirge vermuteten Mann sind nun Leichenspürhunde im Einsatz. Hündin Ebby aus Sachsen und Rüde Manni aus Bayern durchstreiften am Dienstag das Waldgebiet in Annaberg und schnüffelten an Öffnungen im Boden, wie eine Sprecherin der Chemnitzer Polizei berichtete.