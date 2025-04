Sachsen: Durchsuchungen bei 16-Jährigem wegen hochgiftigen Rizins

1 Ermittler haben am Donnerstag in Sachsen die Wohnung eines 16-Jährigen durchsucht (Symbolbild). Foto: dpa/Daniel Karmann

In Sachsen haben Ermittler am Donnerstag die Wohnung eines 16-Jährigen durchsucht. Der Grund: Verdacht auf Besitz des hochgiftigen biologischen Kampfstoffes Rizin.











Ermittler sind am Donnerstag in Sachsen zu einer Durchsuchung bei einem 16-Jährigen wegen des Besitzes des hochgiftigen biologischen Kampfstoffs Rizins ausgerückt. Er soll im Dachgeschoss seines Elternhauses in Zeithain mehrere Ampullen eines Gemisches aus den Pflanzengiften Rizin und Aconitin hergestellt und aufbewahrt haben, wie das Landeskriminalamt in Sachsen mitteilte. Es gehe um den Verdacht eines Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz.