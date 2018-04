Sachsen Dresdner Polizeidirektion meldet gestohlenen Beamten

Von red/dpa 24. April 2018 - 12:56 Uhr

Die Dresdener Polizei sorgte mit einem Tippfehler für eine kleine Welle auf Twitter. Foto: dpa

Ist der Dresdener Polizei tatsächlich ein Beamter gestohlen worden? Eine Pressemitteilung suggerierte dies zumindest. Dann war aber doch alles ganz anders.

Dresden - Ein einzelner Buchstabe macht manchmal den Unterschied: Die Dresdner Polizeidirektion hat am Dienstag den Verlust eines Beamten gemeldet - durch Diebstahl. „Beamter und Geld aus Büro gestohlen“, meldete die Behörde am Vormittag. Gemeint war ein Beamer.

Die Kollegen aus dem sächsischen Innenministerium griffen die Steilvorlage auf und twitterten umgehend: „Polizist entwendet! Großfahndung läuft. (...) An die Entführer: Bitte tun Sie unserem Kollegen nichts! An den Kollegen: Wir holen dich da raus!“ Auch die Polizeidirektion Dresden nahm es mit Humor: „Kleiner Tippfehler, große Wirkung“, hieß es in der Korrektur.

Bitte RT! Polizist entwendet! Großfahndung läuft. Hubschrauber und Hundertschaften der BePo unterstützen bei Suche. An die Entführer: Bitte tun Sie unserem Kollegen nichts! An den Kollegen: Wir holen dich da raus! Vielen Dank an die Pressestelle DD für diesen erheiternden Moment. pic.twitter.com/MgeO35zyQC— Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) 24. April 2018