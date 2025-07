1 Gegen Mittag waren im Wasser des Flusses Mulde Trümmer eines Helikopters entdeckt worden. Foto: Medienportal-Grim/Sören Müller

In Sachsen stürzt ein Hubschrauber in einen Fluss. Nun ermitteln Angehörige der Bundeswehr.











Nach dem Absturz eines Hubschraubers auf einem Übungsflug der Bundeswehr in der Nähe von Grimma in Sachsen laufen Sicherheits- und Suchmaßnahmen zur Besatzung. Dies sagte ein Bundeswehrsprecher vor Ort. Experten der Generalflugsicherheit der Bundeswehr würden den Vorfall untersuchen, kündigte der Sprecher an. Angaben zur Zahl der Menschen an Bord oder zum Typ des Hubschraubers machte er nicht.