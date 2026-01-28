Sachsen-Anhalt: Vorerst noch mal gut gegangen
1
Beifall für Sven Schulze (links) von seinem Vorgänger Reiner Haseloff. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Sven Schulze positioniert sich in Sachsen-Anhalt gegen die AfD. Die CDU ist dem neuen Ministerpräsidenten gefolgt. Für die Zukunft ist das nicht sicher, meint Christian Gottschalk.

In Sachsen-Anhalt gibt es einen neuen Ministerpräsidenten. Sven Schulze hat die Wahl im ersten Anlauf geschafft. Das war nicht unbedingt so zu erwarten und erst recht nicht, dass er mehr Stimmen bekommt, als die Regierung Mandate hat. Ob auch Linke, Grüne oder AfD-Vertreter den CDU-Politiker gewählt haben, mag noch ein Thema für die nächsten Tage in Sachsen-Anhalt sein. Die Hintergründe und die Folgen der Neuwahl reichen hingegen weit über die Grenzen des Bundeslandes hinaus.

 

AfD-Regierung im Bereich des Möglichen

Der Rücktritt von Amtsinhabers Reiner Haseloff im Verbund mit der Wahl Schulzes dient allein dem Zweck, der CDU bei den Landtagswahlen im Herbst mehr Stimmen zuzuschustern und eine AfD-Regierung zu verhindern. In keinem anderen Land ist diese so wahrscheinlich wie in Sachsen-Anhalt. Ob das Manöver etwas bringt, steht in den Sternen. Dort steht auch zu lesen, wie sich die Union vor Ort künftig aufstellt. Haseloff und Schulze stehen für einen Kurs der klaren Kante gegenüber der AfD. Der hat sich jetzt erst einmal durchgesetzt. Doch einig ist sich die Partei da nicht. Teile sehen einer schwarz-blauen Zusammenarbeit aufgeschlossen gegenüber, wie andernorts im Osten auch. Sollte sich diese Gruppe durchsetzen, stünde die CDU vor einer Zerreißprobe. Im Westen wird die Brandmauer hoch gehalten, nicht nur im Wahlkampf in Baden-Württemberg. Sachsen-Anhalt mit seinen gut zwei Millionen Einwohnern könnte so eine ganze Republik in Schieflage bringen.

 