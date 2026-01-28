Sachsen-Anhalt: Vorerst noch mal gut gegangen

AfD-Regierung im Bereich des Möglichen

Der Rücktritt von Amtsinhabers Reiner Haseloff im Verbund mit der Wahl Schulzes dient allein dem Zweck, der CDU bei den Landtagswahlen im Herbst mehr Stimmen zuzuschustern und eine AfD-Regierung zu verhindern. In keinem anderen Land ist diese so wahrscheinlich wie in Sachsen-Anhalt. Ob das Manöver etwas bringt, steht in den Sternen. Dort steht auch zu lesen, wie sich die Union vor Ort künftig aufstellt. Haseloff und Schulze stehen für einen Kurs der klaren Kante gegenüber der AfD. Der hat sich jetzt erst einmal durchgesetzt. Doch einig ist sich die Partei da nicht. Teile sehen einer schwarz-blauen Zusammenarbeit aufgeschlossen gegenüber, wie andernorts im Osten auch. Sollte sich diese Gruppe durchsetzen, stünde die CDU vor einer Zerreißprobe. Im Westen wird die Brandmauer hoch gehalten, nicht nur im Wahlkampf in Baden-Württemberg. Sachsen-Anhalt mit seinen gut zwei Millionen Einwohnern könnte so eine ganze Republik in Schieflage bringen.