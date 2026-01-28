Sachsen-Anhalt: Vorerst noch mal gut gegangen

Sven Schulze positioniert sich in Sachsen-Anhalt gegen die AfD. Die CDU ist dem neuen Ministerpräsidenten gefolgt. Für die Zukunft ist das nicht sicher, meint Christian Gottschalk.
In Sachsen-Anhalt gibt es einen neuen Ministerpräsidenten. Sven Schulze hat die Wahl im ersten Anlauf geschafft. Das war nicht unbedingt so zu erwarten und erst recht nicht, dass er mehr Stimmen bekommt, als die Regierung Mandate hat. Ob auch Linke, Grüne oder AfD-Vertreter den CDU-Politiker gewählt haben, mag noch ein Thema für die nächsten Tage in Sachsen-Anhalt sein. Die Hintergründe und die Folgen der Neuwahl reichen hingegen weit über die Grenzen des Bundeslandes hinaus.