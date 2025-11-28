Sachsen-Anhalt: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen „Anzeigenhauptmeister“

Vor allem auf Falschparker hatte es ein junger Mann aus Sachsen-Anhalt abgesehen - und wurde damit öffentlich bekannt. Nun soll er selbst gegen Gesetze verstoßen haben.
Die Staatsanwaltschaft in Halle ermittelt gegen einen als „Anzeigenhauptmeister“ bekannten jungen Mann aus Gräfenhainichen im Landkreis Wittenberg. Es gebe ein Verfahren und zwei Vorwürfe gegen den in der Öffentlichkeit bekannten Mann, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Halle der Deutschen Presse-Agentur. Konkret werde dem 19-Jährigen wegen eines mutmaßlichen Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie wegen Beschimpfung von Bekenntnissen, Religionsgesellschaften und Weltanschauungsvereinigungen vorgeworfen.