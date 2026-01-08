Sachsen-Anhalt: Ministerpräsident Reiner Haseloff zum Rücktritt bereit

Sven Schulze will schon im Januar Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt werden. Amtsinhaber Haseloff würde dafür früher als geplant Platz machen. Was steckt dahinter?
Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat sich unter bestimmten Bedingungen zum Rücktritt bereit erklärt. Nach dpa-Informationen müssten am Montag die Parteien der Regierungskoalition schriftlich der Bedingung zustimmen, dass die Inhalte des Koalitionsvertrages übernommen werden und das Bündnis aus CDU, SPD und FDP fortgeführt wird. Dann könne Ende Januar CDU-Spitzenkandidat Sven Schulze zum neuen Ministerpräsidenten gewählt werden. In Sachsen-Anhalt wird am 6. September ein neuer Landtag gewählt.