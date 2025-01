Sachsen-Anhalt: Angeblicher Heiler: Frau verliert sechsstelligen Betrag

1 Die Polizei rät zu einer gesunden Skepsis bei außergewöhnlichen Versprechungen. (Symbolbild) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Eine 52-Jährige aus Sachsen-Anhalt geht davon aus, dass ihr krankes Kind mit einem Fluch belegt ist und wendet sich an an einen vermeintlichen Heiler in Lettland. Dieser knöpft der Frau einen sechsstelligen Betrag ab.











Eine Frau aus Sachsen-Anhalt ist auf angebliche Heiler hereingefallen und hat eine Geldsumme im sechsstelligen Bereich an die Betrüger verloren. Das Kind der 52-Jährigen aus Halle an der Saale wurde angeblich von einem Fluch überzogen, der es krank machen sollte, wie die Polizei in Halle am Donnerstag berichtete.