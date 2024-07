Sachsen: AfD-Mann einziger Bürgermeisterkandidat in Großschirma

1 Einziger Kandidat für die Bürgermeisterwahl in Großschirma: der AfD-Politiker Rolf Weigand Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Keine Alternative mehr: Bei der Bürgermeisterwahl im sächsischen Großschirma Anfang September ist der AfD-Politiker Weigand einziger Bewerber. Andere Parteien haben keine Vorschläge eingereicht.











Großschirma - Bei der Bürgermeisterwahl in der sächsischen Kleinstadt Großschirma tritt als einzige Partei die AfD an. Bei der Abstimmung am 1. September handelt es sich um eine Wiederholungswahl, auf dem Wahlzettel steht nur noch der Name des AfD-Kandidaten Rolf Weigand, nachdem dieser beim ersten Anlauf noch zwei Mitbewerber von CDU und Unabhängiger Bürgervereinigung hatte. Andere Vorschläge seien für die Wiederholung nicht eingereicht worden, teilte der Gemeindewahlausschuss nach einer Sitzung auf dpa-Anfrage mit.