Mutmaßlich weil die beiden Autos wenige Zentimeter auf dem Gehweg geparkt wurden, haben unbekannte Täter diese mit Aufklebern versehen. Darauf war nach Angaben des Polizeipräsidiums Ludwigsburg eine Botschaft für ordnungsgemäßes Parken zu lesen.

Der Fall ereignete sich in der Nacht auf Mittwoch, 12. April, zwischen 23 Uhr abends und 4.30 Uhr in der Früh. Der VW und der Audi waren im Tannenweg sowie wenige Meter weiter in der Austraße in Vaihingen an der Enz geparkt. Da stark haftende Aufkleber verwendet wurden, die vermutlich nicht rückstandslos entfernt werden können, ist laut Polizei von einem Schaden von rund 500 Euro auszugehen.

Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Telefon 07042/9410 oder E-Mail vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de, bittet um Zeugenhinweise.