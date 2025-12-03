Von der Alligator-Erdbeere bis zum Zimt-Parfüm: Die Stuttgarter Autorin Jonna Struwe hat für ihr ansprechend gestaltetes Kinderbuch erstaunliches Wissen von Ananas bis Zimt gesammelt.
Wo soll man sich eigentlich hinbegeben, wenn einen jemand dahinwünscht, wo der Pfeffer wächst? Das Gewürz war in früheren Zeiten sehr teuer und wertvoll. Um an das „schwarze Gold“ zu kommen, waren Seefahrer viele Monate unterwegs – auf einer Reise voller Risiken. Wer also wortwörtlich dorthin geschickt wird, wo der Pfeffer wächst, soll richtig lange verschwinden.