Sachbeschädigungen in Stuttgart-Ost

1 Laut Polizei zerstach mindestens ein Mann wohl ziemlich beliebig die Reifen parkender Autos. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Ein Mann zersticht in Stuttgart-Ost die Reifen von parkenden Autos, ein Zeuge beobachtet ihn dabei. Der Polizei geling es, ihn festzunehmen. Womöglich gibt es noch einen Komplizen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Polizeibeamte haben in der Nacht zum Samstag einen 23 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, im Bereich der Ostendstraße/Teckstraße sowie im Bereich der Schönbühlstraße/Ostendstraße in Stuttgart-Ost an geparkten Fahrzeugen Reifen zerstochen zu haben.

Ein Zeuge teilte der Polizei gegen 2.45 Uhr mit, dass zwei Männer im Bereich der Hackstraße Reifen zerstechen würden. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten nach den Tatverdächtigen und entdeckten in der Ostendstraße zwei geparkte Autos, an denen jeweils ein Reifen zerstochen war. Trotz intensiver Fahndung trafen sie die beiden Tatverdächtigen nicht an. Gegen 3 Uhr meldete sich ein weiterer Zeuge beim Polizeirevier Ostendstraße und teilte mit, dass ein Mann im Bereich der Schönbühlstraße/Ostendstraße Reifen zerstechen würde.

Weitere Geschädigte gesucht

Die alarmierten Beamten fahndeten nach dem Tatverdächtigen und nahmen ihn an der Strombergstraße vorläufig fest. Bei seiner Festnahme leistete er Widerstand. Eine 52 Jahre alte Polizistin zog sich dabei Verletzungen an der Hand zu und musste ihren Dienst vorzeitig beenden. Bei der Überprüfung der geparkten Autos bemerkten die Beamten zwei Fahrzeuge, an denen jeweils ein Reifen zerstochen war.

Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden die Beamten eine geringe Menge mutmaßliches Amphetamin sowie mehrere verschreibungspflichtige Medikamente. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zu einem möglichen Komplizen dauern an. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990 3500 beim Polizeirevier Ostendstraße zu melden.