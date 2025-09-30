Sachbeschädigungen in Fellbach: So hoch ist die Belohnung für Tipps, die zerstörungswütige Täter überführen

In Fellbach gilt von Oktober an ein neues Belohnungssystem für Tipps, die zu den Verursachern von Sachbeschädigungen führen. Wie hoch die Belohnung ist, lesen Sie hier.
Es war ein Vorfall, der auch weit über das mittlere Remstal hinaus für Schlagzeilen sorgte. Mitte August haben unbekannte Täter großflächig drei Glasscheiben am Rathaus in Remshalden-Geradstetten (Rems-Murr-Kreis) zerkratzt. Die Polizei bezifferte den Schaden zunächst auf 75 000 Euro. Die Hoffnung, Zeugen könnten zur Aufklärung beitragen, erfüllte sich nicht; die Täter sind bis heute nicht gefasst.