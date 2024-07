Sachbeschädigung in Winnenden: Unbekannte beschädigen Ampeln

1 Die Polizei hofft auf Hinweise auf die Täter. Foto: dpa/Carsten Rehder

In Winnenden haben unbekannte Täter an mehreren Ampelanlagen Kabel durchtrennt und diese dadurch außer Betrieb gesetzt. Nun sucht die Polizei Zeugen.











Unbekannte haben in den vergangenen Tagen mehrere Ampeln in Winnenden beschädigt. In der Nacht zum Donnerstag haben die Täter in der Waiblinger Straße Kabel an zwei Ampelanlagen durchtrennt. Wie die Polizei mitteilt, wurden sowohl die Ampelanlagen an der Kreuzung Brückenstraße als auch an der Bachstraße damit komplett außer Betrieb gesetzt. In der Nacht zum Freitag wurde die Ampelanlage der Kreuzung Waiblinger Straße/Brückenstraße erneut durchtrennt sowie eine barrierearme Fußgängerampel im Bereich Marktstraße/Waiblinger Straße.