1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: IMAGO/BildFunkMV/IMAGO

Unbekannte beschädigen Autos in Stuttgart-Nord, die Polizei geht davon aus, dass mit den Füßen zugetreten wurde. Jetzt sucht sie Zeugen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Unbekannte haben am Freitag oder Samstag nach Polizeiangaben zwei Fahrzeuge, die an der Nordbahnhofstraße geparkt waren, beschädigt. Die Täter traten demnach zwischen Freitagabend, 21.30 Uhr, und Samstagmorgen, 5.45 Uhr, mutmaßlich mit den Füßen gegen die Windschutzscheiben eines VW Polo und eines VW Touran, wodurch ein Sachschaden in vierstelliger Höhe entstanden sein dürfte. Im Umfeld der beschädigten Fahrzeuge, die im Bereich zwischen dem Nordbahnhof und der Rosensteinschule abgestellt waren, wurden zwei weitere Pkw festgestellt, die an den Seiten- und Heckscheiben ebenfalls Spuren aufwiesen, die darauf hindeuten, dass an diesen ebenfalls versucht wurde, mit Fußtritten Schäden zu verursachen.