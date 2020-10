1 Die Unbekannten zerkratzten jeweils die Fahrertüren der Lamborghini. (Symbolbild) Foto: imago/DeFodi/imago stock&people

Unbekannte Täter wüten in der Nacht zum Donnerstag vor dem Showroom eines Autohauses in Böblingen. An insgesamt vier Lamborghini werden jeweils die Fahrertüren zerkratzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Böblingen - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag vier Lamborghini, die vor dem Showroom eines Autohändlers am Graf-Zeppelin-Platz in Böblingen geparkt waren, beschädigt. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro.

Wie die Polizei berichtet, beschädigten der oder die Unbekannten die vier Sportwagen, indem sie jeweils die Fahrertür der Boliden zerkratzten.

Das Polizeirevier Böblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in besagter Nacht etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 07031/13-2500 zu melden.